Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'ya şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-65'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Karşılaşma öncesi, Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 12, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 13, Mehmet Efe Demirel 16, McDermott 2, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Yalın Yıldız 11, Mert Celep 7
Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Şehmus Hazer 7, Ali Yüceoral 3, Can Maxim Mutaf 6, Furkan Haltalı 8, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 10, Bouteille 15, Odiase 11
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