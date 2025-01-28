Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'e şans tanımadı

AA & Ensonhaber

EuroCup A Grubu 17. hafta mücadelesinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ile Alman ekibi Ratiopharm Ulm karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-81'lik skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.

Grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 14. galibiyetini aldı.

SKOR DAĞILIMI

Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 22, Cavanaugh 7, Bouteille 14, Furkan Haltalı 3, Furkan Korkmaz 5, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş 3

Ratiopharm Ulm: Santos 2, Jessup 17, Essengue 13, Jallow 9, Saraf 9, Weidemann 18, Plummer 2, Roby 11, Bretzel, Herkenhoff, Jensen