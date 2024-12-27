Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom deplasmanında farklı kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-59'luk skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Türk Telekom: Melih Tunca 5, Brown 18, Alexander 8, Smith 3, Makoundou 2, Berkan Durmaz 2, İsmet Akpınar 3, Mahir Ağva 6, Bess 2, Hanlan 10
Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Massinburg 4, Cavanaugh 5, Bouteille 15, Furkan Haltalı 8, Egehan Arna 2, Simonovic 13, Ponitka 10, Odiase 7
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