Bahçeşehir Koleji'nde Marco Barac dönemi başladı

AA & Ensonhaber
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Marco Barac'ın getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden KK Mega Basket takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac.
RADONJIC AYRILMIŞTI
Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
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