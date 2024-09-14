Bahçeşehir Koleji'nde oynayan Egehan Arna, Avrupa'da kupa hedefine inanıyor Bahçeşehir Koleji'nin formasını giyen milli basketbolcu Egehan Arna, "Avrupa Kupası'nın iddialı takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Avrupa Kupası'nı getirebiliriz" dedi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin önemli oyuncularından Egehan Arna, iyi bir takım oluşturduklarını ve Avrupa'da kupa hedeflediklerini söyledi.

27 yaşındaki kısa forvet, yeni sezonda 3 kulvarda da mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti.

"İNŞALLAH GÖREBİLECEĞİMİZ EN ÜST NOKTAYA KADAR GİDEBİLİRİZ"

Bahçeşehir Koleji'nin önemli bir yatırım yaptığını ve çok iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Egehan, şu şekilde konuştu:

Kulüp olarak inşallah hem Türkiye Ligi'ni hem Avrupa Kupası'nı hem de Türkiye Kupası'nı istediğimiz yerlerde bitirebiliriz. Söz konusu 3 kulvarda da yukarılara oynayabilecek bir takımız. İnşallah görebileceğimiz en üst noktaya kadar gidebiliriz.

"BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, BU SEZON ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM YAPTI"

Takıma çok önemli oyuncular kazandırıldığını vurgulayan Egehan, şöyle devam etti:

Bahçeşehir Koleji, bu sezon çok önemli bir yatırım yaptı. Türk basketbolu adına çok önemli bir şans. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla kulübümüz bu yatırımları yapar ve Türk basketbolunu yukarıya taşır. Avrupa Kupası, çok zorlu bir organizasyon. Birbirine denk takımların olduğu bir kupa. Çok önemli atmosferlerin olduğu bir organizasyon. Neden olmasın? Avrupa Kupası'nın iddialı takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Avrupa Kupası'nı getirebiliriz.

"ÇOCUKKEN İZLEDİĞİM MİLLİ TAKIMLA ÇOK GURUR DUYARDIM"

Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes gibi ekiplerde oynayan Egehan, milli takımın eski günlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Yabancı oyuncu kuralına ilişkin yorum yapması gereken kişilerin fazlasıyla konuştuğunu aktaran Egehan, şu değerlendirmede bulundu:

Biz Türk basketbolcular olarak bu konuyla ilgili fikirlerimizi gerek sosyal medyada gerekse röportajlarda söyledik. Bu kural artık zaten değişmeyecek bugünden sonra. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben çocukken izlediğim milli takımla çok gurur duyardım. Milli takım hepimiz için çok önemli. Orada bir antrenmana çıkmak bile büyük gurur. Maalesef zor zamanlar geçiyor, iyi zamanlar geçmiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte daha doğru adımlar atılıp milli takımın kalkınması için birlik olarak hareket ederiz.

"HEDEFLERİM HEP DAHA ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETMEK"

Egehan sözlerini şöyle tamamladı:

Hedeflerim hep daha üstüne koyarak devam etmek. Forma şansı bulduğum sürece takım için elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğimi düşünüyorum. İsteğim o yönde. İnşallah iyi bir sezon geçiririm.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)