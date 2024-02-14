Bahçeşehir Koleji'ni yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda turladı

Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Anadolu Efes ve Karşıyaka'nın ardından yarı finale yükselen üçüncü takım da belli oldu.
Dusan Alimpijevic'in ekibi Beşiktaş ile Dejan Radonjic'in çalıştırdığı Bahçeşehir Koleji, karşı karşıya geldi.
Akatlar'da oynanan kupa mücadelesinde kazanan 96-81'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, Konya’daki Dörtlü Final’de Aliağa Petkim - Fenerbahçe maçının galibiyle karşılaşacak.
Skor dağılımı
Beşiktaş: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Simonovic 15, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2 Egemen Güven
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