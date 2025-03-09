Bahçeşehir Koleji'nin hedefi EuroLeague'de mücadele etmek

AA & Ensonhaber

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Sportif Direktörü Nemanja Bjelica, EuroCup'ı kazanarak EuroLeague'de oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Organizasyonda grubunu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda lider tamamlayan İstanbul ekibi, direkt çeyrek finale yükseldi. Bahçeşehir Koleji, 11 Mart Salı günü Slovenya temsilcisi Cedevita ile yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek.

"TAKIMDA GÜZEL BİR HAVA VAR"

Sportif direktör Bjelica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kupası'nda sergiledikleri performansla grup lideri olmayı ve çeyrek finale yükselmeyi hak ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Herkes çok heyecanlı ve mutlu. Takımda güzel bir hava var. Cedevita, Beşiktaş karşısında play-off'ta çok önemli bir galibiyet alarak çeyrek finale yükseldi. Zor bir maç olacak. Çeyrek final maçına hazırız. Yarı finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız.

"EUROCUP'TA BU SEZONU MÜKEMMEL GEÇİRDİK"

Çeyrek finalin tek maç üzerinden oynanacağını hatırlatan Sırp basketbol adamı, şu şekilde konuştu:

Play-off ve çeyrek final maçları belirleyici oluyor çünkü kaybedince evinize gidiyorsunuz. EuroCup'ta bu sezonu mükemmel geçirdik ama Cedevita karşısında kaybedersek her şey bitmiş olacak. Bu adil değil ama sistem de bu şekilde. Cedevita'yı elersek yarı finalin bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha fazla şansımız olacak çünkü tek maça bağlı kalınmayacak. Üç maçlık seri oynanacak. Herhangi bir bahaneye sığınmıyoruz. Maça odaklanmamız lazım. Cedevita'yı yenerek yarı finalde oynamayı çok istiyoruz.

"BU SÜRECİ YÖNETMENİZ GEREK"

Nemanja Bjelica, EuroLeague'de mücadele etmenin yolunun EuroCup şampiyonluğu ile wild card'dan (özel davetiye) geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı:

Avrupa Kupası'nı kazanarak EuroLeague'e gitmeyi tercih ederim. Bahçeşehir Koleji yeni bir takım ama kurulduğu ilk günden bu yana ne kadar başarılı olduğunu konuşmak lazım. FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu var. Şimdi de Avrupa Kupası'nı kazanarak EuroLeague'e gitmek istiyoruz. Özel davetiye yoluyla zor. Avrupa Ligi, gittikçe büyüyen bir organizasyon. Oraya gidince de detaylı düşünmek zorundayız. Bu yolda tutarlı olmalıyız. Bu işin sadece spor değil iş kısmı da var. Çok iyi bir organizasyon ve kültür oluşturmanız için kazanmanız, inanmanız ve tutarlı adımlarla bu süreci yönetmemiz gerek.

"FELSEFİMİZ EN İYİ TÜRK OYUNCULARA SAHİP OLMAK"

Bjelica, kadrolarında Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi gibi milli oyuncuları bulundurmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yerli oyuncuların forma giymesinin öneminin altını çizen Nemanja Bjelica, şu değerlendirmede bulundu:

Felsefemiz en iyi Türk oyunculara sahip olmak. Bu sezon Şehmus Hazer'i kadromuza katabildiğimiz için şanslıyız. Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi gibi değerli oyuncularımız da var. Bu, gurur verici. Çok başarılı Türk oyunculara sahibiz. Sıkı çalıştıkları ve başarılı olmak istedikleri sürece her zaman takımımızda yerleri olacaktır. Bahçeşehir, geçmişi, üniversitesi ve kolejleri olan büyük bir kurum. Bunun bizim için çok önemli bir imaj olduğunu düşünüyorum.

"AVRUPA'NIN EN İYİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Organizasyon olarak Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldıklarına inandığını belirten Nemanja Bjelica, bunu sahaya da yansıtmaları gerektiğini kaydetti.

Her sezon gelişim içinde olmaları gerektiğine vurgu yapan Bjelica, şu ifadeleri kullandı: