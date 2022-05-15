Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'ye tebrik mesajını iletti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 97-71 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"

Zaferin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayan mesajında, “2021-2022 sezonu Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Safiport’u kutluyorum. Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Safiport’un başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.