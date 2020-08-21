Bandırma, Süper Lig'den çekildi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma'da yönetim, ekonomik nedenlerden ötürü ligden çekildiklerini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, önemli bir karar aldı.

Kulüp, ekonomik nedenlerden ötürü ligden çekildiklerini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EKONOMİK ZORLUKLARLA BOĞUŞUYORUZ"

"Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."