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Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 32. haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?