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    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 32. haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 10:18
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    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

    Bugün İspanya temsilcisi Baskonia ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından çıkar çıkmaz Barcelona'ya uçacak.

    İki takım arasındaki sezonun ilk maçı, Ülker Arena'da oynanmış ve sarı lacivertli ekip, 2 farkla mağlup olmuştu.

    Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı, 25 Mart 2022 Cuma günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

    Palau Blaugrana'da oynanacak olan Bitci Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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