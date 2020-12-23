Barcelona: Heurtel'e tüm imkanlar sunuldu

Barcelona Basketbol Takımı, Thomas Heurtel'in İstanbul dönüşünde uçağa alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Euroleague'de Anadolu Efes'e yenilen Katalan ekibi Barcelona, İspanya'ya dönüş yolunda yıldız guardı Thomas Heurtel'i uçağa almadığı yönündeki haberleri yalanladı.

5 MADDELİK AÇIKLAMA

Katalan ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde:

1) Kulüp ve oyuncu, pazar günü oynanan Joventut de Badalona maçına Heurtel'in sakatlanmaması için çıkmamasına karar verildi.

2) Pazartesi günü oyuncuya transfer için izin verildi. Oyuncunun isteği üzerine, Anadolu Efes maçında oynamayacak olmasına rağmen, takımla birlikte İstanbul'a gelmek ve profesyonel geleceği hakkında çözüme ulaşmak istediğini söyledi.

3) Salı günü oyuncu, takımla birlikte gelip mesleki geleceğini çözmek için kulüpten izin istedi.

4) Salı gecesi, kulüp ve oyuncunun ajansı müzakereleri bitirdi ve konuşmaya devam etti. Müzakerelerin bozulması ve takım disiplinine uymaması nedeniyle oyuncunun, grup ile dönmeyeceğine karar verildi. Oyuncu hiçbir şekilde ihmal edilmedi ve bütün imkanlar sunuldu (otel masrafı, uçak bileti, dökümanlar).

5) Thomas Heurtel hala FC Barcelona'nın oyuncusudur. İlerleyen günlerde geleceği netleşecek.