Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de Barcelona - Real Madrid karşılaşması, basketbolseverler ile buluşacak.

Bu iki güçlü takımın karşılaşması basketbolseverlere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatacak.

Basketbolseverler bu büyük maçı kaçırmamak için, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....

BARCELONA - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı 10 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Bu zorlu müsabaka Barcelona'da, Palau Blaugrana Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.