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    Barcelona, Sertaç Şanlı'nın milli takıma katılmasına izin vermedi

    İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli maçta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 18:40
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    Barcelona, Sertaç Şanlı'nın milli takıma katılmasına izin vermedi

    FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın saat 19.00’da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı'nda, milli basketbolcu Sertaç Şanlı kadroya yer alamayacak.

    BARCELONA İZİN VERMEDİ

    Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA’ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.

    Barcelona, Sertaç Şanlı nın milli takıma katılmasına izin vermedi #1

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