Barcelona'ı geçen Olympiakos, Final Four'a kaldı

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EuroLeague play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti.
Mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Olympiakos, Final Four biletini alan son takım oldu.
Final Four'da rakip Real Madrid
Serinin galibi Olympiakos, Final Four'da İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşti.
EuroLeague Final Four, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.
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