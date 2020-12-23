Barcelona'dan Thomas Heurtel'e uçak cezası

Barcelona Kulübü, Anadolu Efes maçı sonrası Real Madrid ile transfer görüşmesi yapan Thomas Heurtel'e takım uçağına almadı.

Avrupa basketbolu Barcelona'nın Thomas Heurtel'e verdiği cezayı konuşuyor.

Euroleague'de Anadolu Efes'e yenilen Katalan ekibi, İspanya'ya dönüş yolunda yıldız guardı uçağa almadı.

KULÜPTEN İZİNSİZ REAL'LE GÖRÜŞTÜ

Tartışılan kararın gerekçesi ise Heurtel'in kulüpten izinsiz Real Madrid ile görüşmesi. Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmayı basın tribününden takip eden Fransız oyuncu, olayı mahkemeye taşıyabilir.

Heurtel'in menajerlik firması, pandemi sürecinde böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu açıkladı. Basketbol camiasından da Barcelona'ya tepki var.

MIKE JAMES: BURASI DİKTATÖRLÜK DEĞİL

CSKA Moskova'nın yıldızı Mike James, “Seni takımda istemiyoruz. Takımdan ayrılmanı istiyoruz ama sadece bizim söylediğimiz yere gidebilirsin... Burası diktatörlük değil." mesajıyla Heurtel'e destek verdi.

İspanya Oyuncular Birliği de olay hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

Kariyerinde 3 sezon Anadolu Efes'te oynayan Heurtel, 2017'den beri Barcelelona forması giyiyor.