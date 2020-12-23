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    Barcelona'dan Thomas Heurtel'e uçak cezası

    Barcelona'dan Thomas Heurtel'e uçak cezası

    Barcelona Kulübü, Anadolu Efes maçı sonrası Real Madrid ile transfer görüşmesi yapan Thomas Heurtel'e takım uçağına almadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 12:27
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 12:29
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    Avrupa basketbolu Barcelona'nın Thomas Heurtel'e verdiği cezayı konuşuyor.

    Euroleague'de Anadolu Efes'e yenilen Katalan ekibi, İspanya'ya dönüş yolunda yıldız guardı uçağa almadı.

    KULÜPTEN İZİNSİZ REAL'LE GÖRÜŞTÜ

    Tartışılan kararın gerekçesi ise Heurtel'in kulüpten izinsiz Real Madrid ile görüşmesi. Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmayı basın tribününden takip eden Fransız oyuncu, olayı mahkemeye taşıyabilir.

    Heurtel'in menajerlik firması, pandemi sürecinde böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu açıkladı. Basketbol camiasından da Barcelona'ya tepki var.

    Barcelona dan Thomas Heurtel e uçak cezası #1

    MIKE JAMES: BURASI DİKTATÖRLÜK DEĞİL

    CSKA Moskova'nın yıldızı Mike James, “Seni takımda istemiyoruz. Takımdan ayrılmanı istiyoruz ama sadece bizim söylediğimiz yere gidebilirsin... Burası diktatörlük değil." mesajıyla Heurtel'e destek verdi.

    İspanya Oyuncular Birliği de olay hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

    Kariyerinde 3 sezon Anadolu Efes'te oynayan Heurtel, 2017'den beri Barcelelona forması giyiyor.

    Barcelona dan Thomas Heurtel e uçak cezası #2

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