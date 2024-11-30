Basketbol Avrupa kupalarında Türk ekipleri, haftayı 6 galibiyetle kapattı

AA & Ensonhaber

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroCup'ta Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe ve ÇBK Mersin, EuroCup'ta da Galatasaray, Beşiktaş ve Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkeklerde Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmadı.

TÜRK TELEKOM, SIRBİSTAN'DA OYNADI

Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptı.

TÜRK TAKIMLARINDAN 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:

EuroLeague:

Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milan: 85-91

LDLC ASVEL-Anadolu Efes: 97-82

EuroCup:

Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona: 89-78

Türk Telekom-Hapoel Bank: 77-94

Dolomoti Energia Trento-Beşiktaş: 68-83

Kadınlar EuroLeague:

ÇBK Mersin-Olympiakos: 87-58

Fenerbahçe-KGHM BC Polkowice: 90-61

Kadınlar EuroCup:

Galatasaray-KP TANY Brno: 110-62

Charnay Basket-Bodrum Basketbol: 84-53

Beşiktaş-Basket Namur Capitale: 103-63