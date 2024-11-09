Basketbol Avrupa kupalarında Türk ekipleri haftayı 7 galibiyetle noktaladı

AA & Ensonhaber

Basketbolda Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

Erkekler EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroCup'ta Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray, Beşiktaş ve Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.

KADINLARDA AVRUPA MAÇLARI OYNANMADI

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmazken, kadınlarda 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri olduğu için bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp karşılaşmaları yapılmadı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı.

Bahçeşehir Koleji, zorlu maçta rakibini 90-82 mağlup ederek A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

TOFAŞ, 5'TE 5 YAPTI

FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmeyi son maçlar öncesi garantiledi.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:

EuroLeague

Anadolu Efes-Monaco (Fransa): 69-81

LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe: 73-77

EuroCup

Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka: 79-100

Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail): 90-82

Türk Telekom-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 99-80

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan): 91-74

Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya): 56-108

Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket: 90-78

FIBA Avrupa Kupası:

TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 93-61

Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor: 66-81