Basketbol dünyası EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi kutladı

AA & Ensonhaber

EuroLeague Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi spor dünyası kutladı.

Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakipleri Monaco, Anadolu Efes ve Panatinaikos dahil Avrupa Ligi'nde yer alan kulüpler ve sporcular 8 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesaplarından tebrik paylaşımlarında bulundu.

"HARİKA BİR MÜCADELEYDİ"

Şampiyonluğu finalde kaybeden Monaco, "Teşekkür ederiz, çok güzeldi. Şampiyonluk için tebrikler Fenerbahçe, harika bir mücadeleydi." mesajını paylaştı.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİZ"

Avrupa Ligi'ni 2021 ve 2022 yıllarında art arda iki kez kazanan Türk takımı Anadolu Efes, "2024-25 sezonu EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik ederiz." paylaşımı yaptı.

"HAK EDİLMİŞ BAŞARI"

Baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panatinaikos, "Tebrikler Fenerbahçe. Hak edilmiş başarı." ifadelerine paylaşımında yer verdi.

"TEBRİKLER FENERBAHÇE"

Fenerbahçe koçu Sarunas Jasikevicius'un ve MVP seçilen Nigel Hayes-Davis'in eski takımı Barcelona yaptığı paylaşımda, "EuroLeague şampiyonluğu için tebrikler Fenerbahçe. Saras, Sertaç ve Nigel'i de tebrik ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON FENER!"

Sarı-lacivertli formayı 2014 ile 2017 yılları arasında giyen, NBA kulübü Los Angeles Clippers'ın Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic ise paylaşımında "Şampiyon Fener!" dediği bir video kullandı.