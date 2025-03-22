Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finaline doğru

AA & Ensonhaber

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya iki takımın başantrenörleri ile kaptanları katıldı.

Basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

"HAK EDENİN KAZANACAĞI GÜZEL BİR MÜCADELE OLACAK"

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne'de Kadınlar Türkiye Kupası final maçını oynamaktan çok büyük gurur duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin güzel illerinde yapmaya çalıştığımız bu organizasyonda bu yıl Edirne'de olmaktan çok mutluyuz. Valimize, belediye başkanımıza, spor il müdürümüze ve basketbol il temsilcimize teşekkür ediyoruz. Edirne halkına da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Finalde takımlarımıza başarılar diliyorum. Hak edenin kazanacağı güzel bir mücadele olacak.

"SEZON BAŞINDAN BERİ 3 KULVARDA HEDEFİMİZ VARDI"

ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, iki takımın da hak ederek finale çıktığını belirterek, şu şekilde konuştu:

Sezon başından beri 3 kulvarda hedefimiz vardı. Kazandığımız Türkiye Kupası var ama bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Finallerin favorisi olmaz. Kadın basketboluna çok uzağım ama öğreniyorum. İnşallah daha iyi olur ve daha çok final oynarız.

"DAHA ZAMANIMIZ VAR"

Erkek basketbol takımları gibi agresif ve tempolu oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kandemir, şu şekilde görüş belirtti:

Bu konuda bayağı bir aşama kaydettik ama yeterli değil. En büyük hedefimiz FIBA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Daha zamanımız var. Anadolu'dan bir şehrin Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ciddi takımlara rakip olarak süreklilik arz etmesi önemli bir başarı. Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda uzun yıllardır ciddi bir hegemonyası var. Birinci amacımız bunu kırmak olacak.

"KADIN BASKETBOLUNDA 8. SENEMİZ"

Emlak Konut Başantrenörü Murat Alkaş, Türkiye Kupası'nda ilk kez final oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yeni bir takım olduklarını aktaran Alkaş, şu ifadeleri kullandı:

Kadın basketbolunda 8. senemiz. Yarın güçlü bir takıma karşı final oynayacağız. Çok mutluyum. İlk defa final oynuyoruz. Elimizden gelenin eni iyisini yapıp kupayı kazanmak için sahaya her şeyimizi koyacağız. Yarı finalde yüksek bir skorla kazandık. Savunmada ise istediklerimizi yapamadık. Yarın savunmayı ve hücumu çok iyi yapmalıyız. Umarım bunu başarır ve kazanırız.

"ONLAR BURALARI DEFALARCA OYNADI"

ÇBK Mersin'in çok tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Murat Alkaş, şu değerlendirmede bulundu:

Onlar buraları defalarca oynadı. Biz ise ilk kez oynayacağız. Bu heyecan ve istek motivasyonumuzu arttıracak. Oyuncular çok motive ve kupayı çok istiyorlar. Hak edenin ve daha iyi oynayanın kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. İyi bir sezon geçiriyoruz. Ligde normal sezonu 4. bitirdik. Kupada da finaldeyiz. Çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Bana her şeyi çok kolaylaştırdılar. Umarım sezon sonunu da iyi bitiririz.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın, finalde mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, kaliteli bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

Fenerbahçe maçında sergiledikleri performans dolayısıyla takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu kaydeden Asena, şu şekilde konuştu:

Çok mutlu ve gururluyum. Çok heyecanlıyım. Emlak Konut ne kadar kaliteli bir takım olduğunu normal sezonda gösterdi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum.

"TARİHİMİZDE BİR İLKİ BAŞARDIK"

Emlak Konut Kaptanı Sehernaz Çidal, finalde seyir zevki yüksek bir basketbol oynamak istediklerini aktardı.

Türkiye Kupası'nda ilk kez finale yükseldiklerinin altını çizen Sehernaz, şu şekilde görüş belirtti: