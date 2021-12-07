Basketbol Kulüpler Birliği kuruluyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine vardı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelen 16 takımın başkan ve idarecilerinin, kulüpler birliğinin kurulması noktasında fikir birliğine vardıkları belirtildi.

MENAJERLERDEN OLUŞAN BİR KOMİSYON KURULDU

Basketbol Kulüpler Birliği'nin, Türkiye Basketbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde çalışacağının vurgulandığı açıklamada, "Bu projenin hayata geçebilmesi için gerekli adımları planlamak üzere, takımlarımızın genel menajerlerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla çalışmalara başlanmıştır." denildi.