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- Basketbol maçında Aanholt’a tribünlerden yabancı madde atıldı
Basketbol maçında Aanholt’a tribünlerden yabancı madde atıldı
- 15.05.2022 - 12:42
- Güncelleme : 15.05.2022 - 12:49
Türkiye Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Başakşehir Koleji ile play-off çeyrek final serisi ilk maçı için karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-76 kazandı.
Hürriyet'in haberine göre; maç zaferinin yanı sıra mücadele esnasında tribünlerden atılan bir cismin futbol ekibi üyesinin çocuğuna isabet etmesi tepkilerin gelmesine neden oldu.
Mücadeleyi futbol ekibinden; Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Ömer Bayram ve Patrick Van Aanholt takip etti.
Patrick van Aanholt'u Arda sakinleştirdi
Mücadeleyi saha kenarından ailesiyle birlikte seyreden Patrick van Aanhholt, tribünden atılan bir yabancı maddenin çocuğuna isabet etmesi üzerine çok sinirlendi.
Çocuğunun durumunu kontrol ettikten sonra ayağa kalkan ve tribüne tepki gösteren Hollandalı oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.