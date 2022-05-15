Basketbol maçında Aanholt’a tribünlerden yabancı madde atıldı

Galatasaray, dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin futbol takımının oyuncusu van Aanholt, tribünlerden atılan cismin çocuğuna isabet etmesine sinirlendi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Başakşehir Koleji ile play-off çeyrek final serisi ilk maçı için karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-76 kazandı.

Hürriyet'in haberine göre; maç zaferinin yanı sıra mücadele esnasında tribünlerden atılan bir cismin futbol ekibi üyesinin çocuğuna isabet etmesi tepkilerin gelmesine neden oldu.

Mücadeleyi futbol ekibinden; Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Ömer Bayram ve Patrick Van Aanholt takip etti.





Patrick van Aanholt'u Arda sakinleştirdi



Mücadeleyi saha kenarından ailesiyle birlikte seyreden Patrick van Aanhholt, tribünden atılan bir yabancı maddenin çocuğuna isabet etmesi üzerine çok sinirlendi.

Çocuğunun durumunu kontrol ettikten sonra ayağa kalkan ve tribüne tepki gösteren Hollandalı oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.



