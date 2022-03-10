Petrol
109.3
-1.66%
Euro
16.38
0.24%
Dolar
14.84
-0.12%
Altın
952.26
0.03%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
590.979
-3.48%
BTXN Coin
39.12
2.03%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Basketbol maçları ertelendi

    Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 23:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Basketbol maçları ertelendi

    Türkiye Basketbol Federasyonu 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları ileri bir tarihe erteledi.

    "ELVERİŞSİZ HAVA KOŞŞULARI NEDENİYLE"

    TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.

    Basketbol maçları ertelendi #1


    İlginizi Çekebilir

    Tüm zamanların en iyi 100 kitabı
    Kitap

    Tüm zamanların en iyi 100 kitabı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı
    Medya

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı

    Görüş Bildir