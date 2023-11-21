Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde değişiklik! İki maç farklı yerde oynanacak

İHA
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki mücadelenin salonunda değişikliğe gidildi.
Bursaspor - Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da, 28 Kasım Salı günü oynanması planlanan Galatasaray - Hapoel Jerusalem maçı ise 30 Kasım Perşembe günü TSİ 21.30'da oynanacak.
Her iki karşılaşma da BCL'de mücadele eden Igokea m:tel kulübünün normal iç saha sahası olan SD Laktasi arenasında seyircisiz oynanacak.
Güvenlik nedeniyle değiştirildi
Yapılan açıklamada iki karşılaşmanın yeri güvenlik nedeniyle değiştirildiği, oyuncuların, yetkililerin ve taraftarlarının güvenliği ile ilgili tüm paydaşlara yardımları için teşekkür edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış