Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu James Palmer Jr. oldu

DHA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çeyrek finalde ERA Nymburk’u deplasmanda 88‑76 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final’e yükseldi.
Palmer Jr., bu karşılaşmada 24 sayı kaydederken, 6 üçlük isabetiyle takımının hücum performansına katkı sağladı.
33 dakika sahada kalan Palmer, ayrıca 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle oynayarak 27 verimlilik puanına ulaştı.
HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Palmer Jr., taraftar oylamasında La Laguna Tenerife’den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja’dan Kendrick Perry ve Nanterre 92’den William Howard’ı geride bırakarak oyların yüzde 79’unu aldı ve haftanın oyuncusu seçildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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