Haberler



Basketbol



Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu James Palmer Jr. oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu James Palmer Jr. oldu Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024‑25 sezonu çeyrek final ikinci maçının ardından, Galatasaray Dörtlü Final’e yükselirken haftanın oyuncusu da Galatasaray’dan James Palmer Jr. oldu. Daha önce Son 16 Turu’nun En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Palmer Jr., taraftar oylamasında en yüksek oyu alarak haftanın oyuncusu oldu.