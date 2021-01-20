Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ son 16'da

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda TOFAŞ, 6. ve son maçında deplasmanda Çekya’nın ERA Nymburk takımını 103-97 yenerek lider olarak play-off’lara kaldı.

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Çekya’da ERA Nymburk ile CEZ Sportovni Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 30-26 geçip, devreye de 57-52 üstün girdi.

TOFAŞ üçüncü periyodu 79-78 önde tamamladı. Son periyot etkili oyununu sürdüren TOFAŞ parkeden 103-97’lik skorla galip ayrıldı.

TOFAŞ PLAY-OFF'LARA KALDI

TOFAŞ bu sonuçla birlikte dördüncü galibiyetini aldı ve grubu lider olarak tamamlayarak play-off’lara kaldı.