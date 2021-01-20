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    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ son 16'da

    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda TOFAŞ, 6. ve son maçında deplasmanda Çekya’nın ERA Nymburk takımını 103-97 yenerek lider olarak play-off’lara kaldı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 01:39
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    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ son 16'da

    TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Çekya’da ERA Nymburk ile CEZ Sportovni Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 30-26 geçip, devreye de 57-52 üstün girdi.

    TOFAŞ üçüncü periyodu 79-78 önde tamamladı. Son periyot etkili oyununu sürdüren TOFAŞ parkeden 103-97’lik skorla galip ayrıldı.

    TOFAŞ PLAY-OFF'LARA KALDI

    TOFAŞ bu sonuçla birlikte dördüncü galibiyetini aldı ve grubu lider olarak tamamlayarak play-off’lara kaldı.

    Basketbol Şampiyonlar Ligi nde TOFAŞ son 16 da #1

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