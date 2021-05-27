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    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe

    ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenen Fenerbahçe Beko, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
    • AA
    • 27.05.2021 - 00:33
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    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe

    İlk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Vesely ve De Colo'nun basketleriyle 12-7 öne geçen Fenerbahçe Beko, 8. dakika içinde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 18-12. Ancak son bölümde Onuralp ve M'Baye ile 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodu 20-18 önde bitirdi.

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci periyoda Semih ve Henry'nin basketleriyle başlayan ve 14. dakikada aradaki farkı 5 sayıya (25-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala Barthel'in smaç basketiyle 27-26 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Melih ve De Colo ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, devreyi 39-32 üstün tamamladı.

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #1

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Üçüncü periyotta Henry ve Taylor'un basketlerine rağmen üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'nin üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 59-47. Fenerbahçe Beko periyodu 61-53 önde bitirdi.

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #2

    SON PERİYOT

    Son periyoda Henry, Morgan ve Onuralp'in basketleriyle 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikanın başında 64-61 üstünlük kurdu. Son 2 dakikaya Pınar Karşıyaka'nın 75-72 önde girdiği müsabakada son dakika içinde Guduric'in basketiyle 77-76 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, müsabakadan 78-76 galip ayrıldı.

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #3

    VESELY VE DE COLO SAKATLANDI

    Fenerbahçe Beko'da ikinci periyodun başında sakatlanan Jan Vesely ile üçüncü periyotta sakatlanan Nando De Colo müsabakaya devam edemedi.

    Müsabakanın bitiminde Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #4

    Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78

    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Şakacı

    Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Henry 19, Metecan Birsen 9, M'Baye 3, Morgan 15, Mahir Ağva, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 10, Kennedy 6

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #5

    Fenerbahçe Beko: De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 21, Guduric 4, Barthel 11, Vesely 5, Quinn 7, Biberovic 4, Kenan Sipahi 8, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4

    1. periyot: 20-18

    Devre: 32-39

    3. periyot: 53-61

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #6

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #7

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #8

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #9

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #10

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #11

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes in rakibi Fenerbahçe #12

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