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    Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe

    Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.
    • 30.05.2022 - 23:20
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    Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe

    Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka karşısında Henry, Melih Mahmutoğlu ve İsmet Akpınar ile üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 9-6 öne geçti. İlk çeyrek sarı-lacivertlilerin 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

    ikinci çeyrek

    İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken 16. dakikada De Colo'nun dış atışıyla sarı-lacivertliler farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Savunma sertliğini artıran ve son bölümde üst üste çizgiye gelen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-23 önde gitti.

    Basketbol Süper Ligi nde ilk finalist Fenerbahçe #1

    Üçüncü çeyrek

    İkinci yarıya De Colo'nun basketiyle farkı 21 sayıya (23-44) çıkartarak başlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 68-45 üstün girdi.

    Basketbol Süper Ligi nde ilk finalist Fenerbahçe #2

    Son çeyrek

    AA'nın aktardığına göre; son periyotta da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 91-65 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe Beko, adını finale yazdıran taraf oldu.

    Basketbol Süper Ligi nde ilk finalist Fenerbahçe #3

    Darüşşafaka: 65 - Fenerbahçe Beko: 91

    Sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdırdı

    Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

    Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

    Darüşşafaka: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Pineiro 2, Sinan Güler 10, Görkem Doğan, Maxim Mutaf, Selim Şav 2, Ege Özçelik 7, Bora Yaşar 3

    Basketbol Süper Ligi nde ilk finalist Fenerbahçe #4

    Fenerbahçe: De Colo 17, Henry 6, Biberoviç 7, Booker 6, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 13, Ahmet Düverioğlu 6, İsmet Akpınar 21, Guduric, Metecan Birsen 7, Şehmus Hazer, Ekrem Sancaklı

    1. Periyot: 10-16

    Devre: 23-42

    3. Periyot: 45-68

    Beş faulle çıkan: 33.45 Pineiro (Darüşşafaka)

    Diskalifiye: 27. 55 Selçuk Ernak (Darüşşafaka)

    Basketbol Süper Ligi nde ilk finalist Fenerbahçe #5


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