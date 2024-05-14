Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final zamanı! Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş, Karşıyaka, Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'un mücadele edeceği play-off turu maçları yarın başlayacak.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Anadolu Efes, yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise Karşıyaka ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Karşıyaka-Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Mayıs Perşembe:

18.00 Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Beşiktaş-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

2. Maçlar:

17 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Galatasaray-Karşıyaka (Sinan Erdem)

18 Mayıs Cumartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe (ENKA)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)