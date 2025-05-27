Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Haber Merkezi

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde play-off çeyrek final turu 29 Mayıs'ta başlayacak.

Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

29 Mayıs Perşembe

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji

20.30 Fenerbahçe-Türk Telekom

30 Mayıs Cuma

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor

20.30 Beşiktaş-Galatasaray

31 Mayıs Cumartesi

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe

1 Haziran Pazar

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes

20.30 Galatasaray-Beşiktaş

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Göktürk Sönmez
Editor