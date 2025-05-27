Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Haber Merkezi
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde play-off çeyrek final turu 29 Mayıs'ta başlayacak.
Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.
ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
Çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:
29 Mayıs Perşembe
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji
20.30 Fenerbahçe-Türk Telekom
30 Mayıs Cuma
18.00 Anadolu Efes-Mersinspor
20.30 Beşiktaş-Galatasaray
31 Mayıs Cumartesi
18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe
1 Haziran Pazar
18.00 Mersinspor-Anadolu Efes
20.30 Galatasaray-Beşiktaş
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