Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nin yapılan kura çekimi sonrası 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Ligin ilk haftası Anadolu Efes-Galatasaray mücadelesine sahne olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı.

"30 Eylül'de ilk maçlar başlayacak"

Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayıp "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı. Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Bursaspor ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.





İlk haftanın karşılaşmaları

Anadolu Efes - Galatasaray

Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim

Türk Telekom - Darüşşafaka

Gaziantep Basket - Bursaspor

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Tofaş - Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş - Konyaspor

Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

