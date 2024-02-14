Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finalde

Aliağa Petkimspor'un Zoriks, konuk ekibin Sertaç'la etkili olduğu ilk 5 dakikalık bölümü 14-10 önde geçen Fenerbahçe Beko'ya 7-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, 7. dakikada 17-14 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip periyodu 22-21 önde tamamladı.
İkinci periyot
İkinci periyodun başında Tarık Biberovic'in basketiyle 23-22 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 17. dakikada 7 sayılık farka ulaştı: 35-28. Sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 39-32 önde gitti.
Üçüncü periyot
Üçüncü periyotta Melih'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkaran (41-32) Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in art arda 3 sayılık basketleriyle 25. dakikayı 49-42 üstün geçti. Guduric, Motley ve Tarık'la farkı 14 sayıya yükselten (62-48) konuk ekip, periyodu 62-51 önde bitirdi.
Son periyot
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 81-68 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet'ten sonra Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final bileti alan son takım oldu.
Sarı-lacivertli ekip Konya'da düzenlenecek Dörtlü Final'de 16 Şubat Cuma günü Beşiktaş Emlakjet'le karşılaşacak.
Aliağa Petkimspor: 68 - Fenerbahçe Beko: 81
Salon: ENKA
Hakemler: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Aliağa Petkimspor: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 3, Zoriks 9, Aldridge, Simmons 8, Emre Tanışan 2, Starks 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor, Ata Can Atsüren
Fenerbahçe: Calathes 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 12, Sertaç Şanlı 7, Motley 14, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 22, Guduric 7
1. periyot: 22-21
Devre: 32-39
3. periyot: 51-62
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