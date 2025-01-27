İHA

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kupadaki 8 takımın temsilcileri katıldı.

DÖRTLÜ FİNAL ŞANLIURFA'DA YAPILACAK

Kupada çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji

Mersinspor - TOFAŞ

Beşiktaş - Anadolu Efes

Karşıyaka - Galatasaray

Organizasyonda Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi, Karşıyaka - Galatasaray müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Mersinspor - TOFAŞ mücadelesini kazanan takım da Beşiktaş - Anadolu Efes eşlemesinden galip çıkan ekiple oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor