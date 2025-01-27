Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kupadaki 8 takımın temsilcileri katıldı.
DÖRTLÜ FİNAL ŞANLIURFA'DA YAPILACAK
Kupada çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.
Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji
Mersinspor - TOFAŞ
Beşiktaş - Anadolu Efes
Karşıyaka - Galatasaray
Organizasyonda Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi, Karşıyaka - Galatasaray müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Mersinspor - TOFAŞ mücadelesini kazanan takım da Beşiktaş - Anadolu Efes eşlemesinden galip çıkan ekiple oynayacak.
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