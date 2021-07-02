Basketbolda da maçlar yüzde 50 seyircili

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Koronavirüs pandemisinin hafiflemesinin ardından kısıtlamalar gevşetiliyor. Futbolda maçların yüzde 50 seyircili oynanacağı açıklanmıştı.

Aynı karar basketbolda da alındı.

BASKETBOLDA DA YÜZDE 50 SEYİRCİ KARARI

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Konuyla ilgili TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir. Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu’nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."