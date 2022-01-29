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- Basketbolda dev maç! Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbolda dev maç! Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 11:25
ING Basketbol Süper Ligi’nde basketbol heyecanı, 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
Bu kapsamda, Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ligde puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes arasında heyecanlı bir mücadele yaşanması bekleniyor.
Maça kısa bir süre kala basketbolseverler, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko müsabakasına dair detayları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İşte, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbi tarihi...
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği ING Basketbol Süper Lig derbisi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı, 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 18.00'da oynanacak.
Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak ve Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 kere yenerek ligde 15'inci şampiyonluğuna ulaşırken bu sezonun 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında kendi sahasında 22 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.