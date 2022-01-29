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Basketbolda dev maç! Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolda dev maç! Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında karşılacak. Peki Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?