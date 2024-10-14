Basketbolda kadınlar derbisi: Fenerbahçe, Galatasaray'ı üst üste 9. kez yendi

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda dolup taşan tribünler önünde gerçekleştirilen karşılaşmada, sarı-lacivertliler pota altını etkili bir şekilde kullanarak rakiplerine zorluk çıkardı. Galatasaray ise 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla, ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sarı-kırmızılı takım, dış atışlardan başarılı bir şekilde skor üretmeye devam etti. Fenerbahçe, pota altından ve hızlı hücumlarla karşılık vererek sayılar buldu. Galatasaray, ilk yarıda dış atışlardan 24 sayı kaydederken, Fenerbahçe boyalı alandan 26 sayı üretti ve devreyi 42-38 önde kapattı.

FENERBAHÇE, RAKİBİNE ŞANS VERMEDİ

Maçın üçüncü periyodunda daha dominant bir performans sergileyen Fenerbahçe Opet, farkı 15 sayıya kadar çıkararak durumu 60-45 yaptı. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 62-51 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, Derin Erdoğan'ın 3 sayılık atışıyla 36. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 69-65. Ancak kalan bölümde kritik sayılar bulan Fenerbahçe Opet, derbiyi 82-73 kazanarak maçı tamamladı.

GALATASARAY'A KARŞI ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Bu galibiyetle Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9. kez zafer elde etti.

Fenerbahçe: 82 - Galatasaray: 73

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Seda Esen

Fenerbahçe: Alperi Onar 14, Williams 10, Allemand 7, Badiane 16, Meesseman 22, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 1

Galatasaray: Vanloo 14, Ayşegül Aladağ, Fraser 26, Meltem Yıldızhan, Park 2, Ayşe Cora 5, Sude Yılmaz, Derin Erdoğan 8, Holingsvorth 10, Gökşen Fitik 8

1. Periyot: 16-18

Devre: 42-38

3. Periyot: 62-51