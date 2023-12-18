Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İHA

Kadınlar Türkiye Kupası’nın kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri, Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımların temsilcileri ve basın mensupları kura çekiminde yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı,şunları söyledi:

Çok ciddi mücadeleye sahne olan ilk yarıyı tamamladık. 8 takımımız çeyrek final oynamaya hak kazandı. Sonrasında da 4-5 Ocak'ta, Balıkesir'de Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunu yapacağız. Herkesin gönlünden geçenin gerçekleşeceği bir sezon ve Kadınlar Türkiye Kupası diliyorum.

"Balıkesir kentine renk katacak"

Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir'in ev sahipliğinde dörtlü final organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kadınlar Türkiye Kupası'nın Balıkesir kentine renk katacağını düşünüyorum. Mücadele ve keyif içerisinde bir kupa olacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

2 Ocak 2024 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Balıkesir’de bir araya gelecek.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Fenerbahçe Alagöz Holding - Nesibe Aydın

Galatasaray Çağdaş Faktoring - ÇBK Mersin

Emlak Konut - OGM Ormanspor

Beşiktaş - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor

Dörtlü Final Eşleşmeleri

(Fenerbahçe Alagöz Holding - Nesibe Aydın galibi) - (Emlak Konut - OGM Ormanspor galibi)

(Galatasaray Çağdaş Faktoring - ÇBK Mersin galibi) - (Beşiktaş - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor galibi)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)