Basketbolda Türk ekiplerinin Avrupa performansı

AA & Ensonhaber

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

Erkeklerde EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroCup'ta Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ; kadınlarda da EuroLeague'de Fenerbahçe ve ÇBK Mersin, EuroCup'ta Galatasaray, Beşiktaş ve Bodrum Basketbol mücadele ediyor.

EFES KAZANDI, FENERBAHÇE YENİLDİ

EuroLeague'de Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 yenerek 5. maçında 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe ise haftanın en önemli maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu.

EUROCUP'TA 2 GALİBİYET

EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş haftayı galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş, A Grubu'nda sahasında İspanya temsilcisi Joventut'u 82-76 yendi ve 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Aynı gruptaki Bahçeşehir Koleji ise Karadağ deplasmanında Buducnost'u 92-75 yenerek 4 galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Türk Telekom ise B Grubu'nda sahasında İspanya ekibi Valencia'ya 101-87 yenildi ve 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 5. sırada yer aldı.

FIBA ORGANİZASYONLARINDA 4 GALİBİYET

Türk temsilcileri, FIBA'nın düzenlendiği organizasyonlarda haftayı 4 galibiyetle bitirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında Galatasaray, D Grubu'nda Yunanistan deplasmanında Promitheas'ı 79-75 yenerek 2. galibiyetini alırken, H Grubu'nda Manisa Basket bir başka Yunan ekibi Peristeri'yi sahasında 79-77 yenip 3'te 3 yaptı. Aliağa Petkim ise İspanya'da Unicaja Malaga'ya 112-82 yenilerek B Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.

C Grubu'nda bulunan Karşıyaka ise haftayı maç yapmadan geçti.

FIBA Avrupa Kupası'nda ise A Grubu'nda TOFAŞ, sahasında Alman ekibi Braunschweig'i 102-90 yenerek 3'te 3 yaparken, B Grubu'nda Bursaspor, Slovakya deplasmanında Patrioti'yi 78-63 yenerek 2. galibiyetini elde etti.

KADINLARDA 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Türkiye'yi temsil eden kadın basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta 4 galibiyet aldı.

EuroLeague'de son iki yılın şampiyonu Fenerbahçe, C Grubu'nda Polonya ekibi Polkowice'yi 90-88 yenerek 3'te 3 yaptı. ÇBK Mersin de B Grubu'nda Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 81-77 mağlup ederek üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı. İki ekip de gruplarında lider durumda bulunuyor.

EuroCup'ta ise Galatasaray J Grubu'nda Çekya ekibi Brno'yu 92-66, Beşiktaş ise K Grubu'nda Belçika'da Namur'u 94-73 yenerek 3'te 3 yaptı. E Grubu'nda Bodrum Basketbol ise sahasında Fransa ekibi Charnay'a 76-66 kaybetti ve üçüncü maçında 2. yenilgisini aldı.

SONUÇLAR

Avrupa kupalarında Türk takımlarının bu hafta aldığı sonuçlar şöyle:

Erkekler

EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes: 84-96

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos: 76-81

Buducnost-Bahçeşehir Koleji: 75-92

Türk Telekom-Valencia: 87-101

Beşiktaş-Joventut: 82-76

Unicaja Malaga-Aliağa Petkim: 112-82

Promitheas-Galatasaray: 75-79

Manisa Basket-Peristeri: 79-77

TOFAŞ-Braunschweig: 102-90

Levicki-Bursaspor: 63-78

Kadınlar

Olympiakos-ÇBK Mersin: 67-81

Polkowice-Fenerbahçe: 88-90

Brno-Galatasaray: 66-92

Bodrum Basketbol-Charnay: 66-76

Namur-Beşiktaş: 73-94