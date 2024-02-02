Basketbolda Türkiye Kupası müsabakalarının programı belirlendi
İHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını elde etti.

13-14 Şubat 2024 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da bir araya gelecek.

Karşılaşmalar Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak.

Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:

Çeyrek final

13 Şubat Salı

18.00 Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

20.30 Karşıyaka - Galatasaray

14 Şubat Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji

20.30 Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe

Dörtlü Final

16 Şubat Cuma

18.00 (Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor galibi) - (Karşıyaka - Galatasaray galibi)

21.00 (Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe galibi) - (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji galibi)

18 Şubat Pazar

15.30 - Final

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)