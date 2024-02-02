Basketbolda Türkiye Kupası müsabakalarının programı belirlendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını elde etti.
13-14 Şubat 2024 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da bir araya gelecek.
Karşılaşmalar Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak.
Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:
Çeyrek final
13 Şubat Salı
18.00 Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor
20.30 Karşıyaka - Galatasaray
14 Şubat Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji
20.30 Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe
Dörtlü Final
16 Şubat Cuma
18.00 (Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor galibi) - (Karşıyaka - Galatasaray galibi)
21.00 (Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe galibi) - (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji galibi)
18 Şubat Pazar
15.30 - FinalHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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