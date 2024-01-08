Basketbolda Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi ilk devre maçları sonucunda ligde ilk 8 sırada yer alan Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Türkiye Kupası formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karşıyaka ile 5-8. sırada bitiren Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.

Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

Dörtlü Final'e Konya ev sahipliği yapacak

Kupada 13-14 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek.

Dörtlü Final organizasyonu 16-18 Şubat'ta yapılacak.