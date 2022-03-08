Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 29. hafta maçında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Peki, Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkmış olacak.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'yu evinde mağlup eden ve puan durumunda yukarılara çıkan Efes, Baskonia karşısında da galibiyet istiyor.

Peki, Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Buesa Arena'da oynanacak olan Baskonia - Anadolu Efes maçı maçı bu gece TSİ 23:00’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 506. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.