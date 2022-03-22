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Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 10:43
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Bitci Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bitci Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı, 23 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak.
Buesa Arena'da oynanacak olan Bitci Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 11. sırada girdi.
Organizasyonda 10 galibiyet 19 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise 15. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 75-53 kazanmıştı.