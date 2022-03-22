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Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 31. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Peki, Baskonia- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?