Bayless: LeBron'un bu yılki yüzünü kübik zirkondan yapsınlar

Fox Sports analisti Skip Bayless, bu yılki şampiyonluğu kazanmanın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in G.O.A.T. tartışmasındaki durumuna nasıl zarar vereceğini açıkladı.

LeBron James, dördüncü şampiyonluğunu (Lakers ile ilki) kazanmanın eşiğindeyken, çoğu kişi bunu, kendisini sonunda tarihin en büyük basketbol oyuncusu olarak konumlandıracağı an olarak görüyor.

"LEBRON'UN YÜZÜNÜ KÜBİK ZİRKONDAN YAPSINLAR"

Ancak Bayless için, bu durum kendisinin tacına zarar verecek bir durum. Skip, Undisputed'da şunları söyledi:

"Bir Final zaferine giden bu kolay yol, LeBron'un abartılı G.O.A.T. davasına yardım ettiğinden daha çok zarar veriyor. Ortada büyük bir eşleşme farkı var. Bu yüzük kübik zirkondan yapılmalı, çünkü bu şampiyonluğun meşruluğu konusunda büyük bir şüphe bulunuyor.

Michael Jordan'ın yüzüğe giden yolu hiçbir zaman bu kadar kolay olmamıştı ve bilindiği gibi, Doğu Konferansı'nda beşinci olan Miami Heat kadar zayıf bir Final rakibi de olmamıştı. Üzgünüm, bu diskalifiye edilmiş durumda. Başından beri görmüştünüz, süpürmesi gerekiyordu, bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum."





Lakers ilk turda, playofflarda yer almak için haftalarca savaşan Portland Trail Blazers takımına karşı oynamıştı.

İkinci turda, fiziği ve iç savunması yetersiz olduğu için kolayca sömürülen bir Houston Rockets takımıyla karşılaşmıştı.

Batı Konferansı Finallerinde ekip, LA Clippers'tan kaçmayı başarmış ve bunun yerine bir şampiyonluk elde etmek için deneyimden yoksun olan Denver Nuggets'la karşılaşmıştı.

Ve şimdi ise, beşinci sıradan gelen bu Heat takımına karşı, kendilerini tüm serinin çoğunu domine etmiş halde, 3-1 önde buldular.

