İHA

Avrupa'nın basketbolda en prestijli ikinci organizasyonu olan EuroCup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda Başkan Begüm Yücel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"AYNI BAŞARIYLA İLERLEMEK İSTİYORUZ"

EuroCup'ta grup lideri olarak çeyrek finale yükseldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Begüm Yücel, şu ifadeleri kullandı:

EuroCup'ta grubumuzu lider bitirdik ve çeyrek finali garantiledik. Çarşamba günü oynanacak Cedevita Olimpija Ljubljana - Beşiktaş maçında rakibimizi bekliyoruz. Şu zamana kadar çok iyi geldik. Bundan sonra da aynı başarıyla ilerlemek istiyoruz. Önce çeyrek finali alıp, sonra yarı final ve inşallah finali de oynarız.

"FİNALE DOĞRU YÜRÜYECEKSEK BUNU TÜRK OYUNCULARLA YAPMALIYIZ"

Kuruldukları günden beri Türk oyunculara her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Yücel, şu şekilde konuştu:

Bu sezon kadromuzu kurarken Türk oyunculara öncelik verdik. Finale doğru yürüyeceksek bunu Türk oyuncularla yapmalıyız diye düşündük. Bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Şu anda kadromuzda Türk oyuncu sayımız fazla ve sahada yeri geldiği zaman 3-4 Türk oyuncumuzla beraber bu başarıyı aldık.

"EUROCUP'I KAZANMAK BİZİM İÇİN HAYAL DEĞİL HEDEF"

Son olarak takımın hedeflerinden bahseden Başkan Begüm Yücel, şu şekilde konuştu: