Begüm Yücel: EuroLeague'e 3 maçımız kaldı

DHA

Bahçeşehir Koleji, EuroCup yarı final ikinci maçında bu akşam İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde Bahçeşehir Koleji Kulüp Başkanı Begüm Yücel, Gran Canaria Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRME ZAMANI"

Seriyi 2-0’a getirmek istediklerini ifade eden Begüm Yücel, şu şekilde konuştu:

Hedefi gerçekleştirme zamanı. Yarı finalde ilk maçımızı evimizde galip bitirdik. Buradan da galip ayrılmayı ve seriyi 2-0 kazanarak bu işi bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşırız.

"RAKİBİMİZ MUHTEMELEN VALENCIA OLACAK"

EuroLeague hedeflerine 3 maçlarının kaldığına değinen Yücel, şu şekilde konuştu:

EuroLeague'e 3 maçımız kaldı. Eminim final daha zorlu geçecek. Rakibimiz muhtemelen Valencia olacak. Onlar da bizim çıkacağımızı düşünüyor. 3 maçımız var. İnşallah EuroLeague hedefimize bu sezon ulaşırız.

"EUROLEAGUE'DE FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES GİBİ KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

EuroLeague'de kalıcı olmak istediklerini, bu doğrultuda da yatırımların devam edeceğini kaydeden Yücel, sözlerini şöyle noktaladı: