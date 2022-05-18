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    Belarus kararı sonrası Türkiye ikinci tura yükseldi

    FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.
    • 18.05.2022 - 19:42
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    Belarus kararı sonrası Türkiye ikinci tura yükseldi

    FIBA İcra Komitesi bugün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA Basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu Belarus Basketbol Federasyonu ile ilgili olarak kararları onayladı.

    Avrupa Elemeleri H Grubu'ndan Rusya, B Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı.

    Türkiye ikinci turda

    Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sebebiyle ikinci tura yükseldi.

    12 Dev Adam, 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Türkiye, grupta deplasmanda Belarus'a karşı oynadığı maçta mağlup olmuştu.

    Belarus kararı sonrası Türkiye ikinci tura yükseldi #1


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