- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Belarus kararı sonrası Türkiye ikinci tura yükseldi
Belarus kararı sonrası Türkiye ikinci tura yükseldi
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.
- 18.05.2022 - 19:42
FIBA İcra Komitesi bugün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA Basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu Belarus Basketbol Federasyonu ile ilgili olarak kararları onayladı.
Avrupa Elemeleri H Grubu'ndan Rusya, B Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı.
Türkiye ikinci turda
Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sebebiyle ikinci tura yükseldi.
12 Dev Adam, 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Türkiye, grupta deplasmanda Belarus'a karşı oynadığı maçta mağlup olmuştu.