Belçikalı taraftarlar, Türk basketbolseverlerin rekorunu elinden aldı

DHA

Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın geçen hafta Litvanya'yı konuk ettiği maçta FIBA ​​Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin seyirci rekoru kırıldı.

FIBA'nın resmi internet sitesinden verdiği istatistik habere göre; Belçikalı basketbolseverler, FIBA ​​Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde takımlarını Litvanya karşısında desteklemek amacıyla Antwerp'teki salonlarına akın ettiler.

10 BİN 614 KİŞİ MAÇI İZLEDİ

Belçikalılar, FIBA ​​Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında bugüne kadar 10 bin seyircinin üzerine çıkan ilk ülke olarak bir rekora imza attılar.

Rekor katılımın olduğu maçı izlemek için Sportpaleis Antwerpen'e gelen toplam seyirci 10 bin 614 kişi oldu. Bu rekor desteğe takımları ise 81-70'lik bir galibiyetle karşılık verdi.

DAHA ÖNCEKİ REKOR TÜRK TARAFTARLARINDI

Belçikalı basketbolseverlerin 10 bin 614 seyirci ile kırdığı rekor daha önce Türk basketbolseverlere aitti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2017 yılında Ankara'da İsrail ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için 9 bin 945 seyirci gelmişti.