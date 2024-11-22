Benfica'yı yenen Beşiktaş, liderliği garantiledi

AA & Ensonhaber
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu 5. hafta mücadelesinde, Portekiz ekibi Benfica ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Pavilhoa Fidelidade Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 76-55'lik skorla Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ, LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
Beşinci maçından da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, grubu lider tamamlamayı garantiledi.
Portekiz temsilcisi ise 5 maç sonunda 1 galibiyetle son sırada bulunuyor.
SKOR DAĞILIMI
Benfica: Faustino 5, Ivanovic 7, Ovner 7, Jourdain 10, Monteiro 8, Goncalves 4, Silva 8, Afonso 6, Viana, Peixinho
Beşiktaş: Hillsman 8, Evans 16, Winterburn 12, Elif Bayram 4, Fagbenle 3, Lazic 13, Hatice Gülçelik 2, Krajisnik 10, Melek Uzunoğlu 6, Gizem Başaran Turan 2, Özge Özışık
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