Bennedict Mathurin, NBA'den ceza aldı

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Indiana Pacers forveti Bennedict Mathurin, Cleveland Cavaliers ile oynanan maçta bir hakemle uygunsuz temas kurduğu için NBA tarafından bir maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

MAÇTAKİ OLAY

Pacers’ın Cleveland Cavaliers’a 127-117 yenildiği Salı günkü maçta Mathurin, maçın bitimine 3:58 kala, Cavaliers pivotu Evan Mobley’yi düşürdüğü bir pozisyondan sonra kendisine verilen faul kararına tepki gösterdi.

Hakem Natalie Sago ile anlaşmazlık yaşayan Mathurin, hakeme kafasına yakın şekilde alkış tuttuktan sonra ona çarparak iki teknik faul aldı ve hemen oyundan atıldı.

İLK UZAKLAŞTIRMASINI ALDI

NBA, Mathurin’e hakemle uygunsuz temas gerekçesiyle bir maç uzaklaştırma cezası verdi. Bu ceza, 22 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki ilk uzaklaştırma cezası oldu.

Mathurin, Indiana'nın Detroit Pistons'a karşı oynayacağı bu geceki maçı kaçıracak. Pistons, son 12 karşılaşmasının 10'unu kazanarak Pacers'ı Doğu Konferansı'nda altıncı sırada takip ediyor.