Beşiktaş, Aliağa Petkimspor deplasmanında galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Beşiktaş, 70-58'lik skorla kazanmayı başardı.
Beşiktaş, ilk yarıyı önde tamamladı
İlk 2 dakikayı 4-0 üstün geçen rakibi karşısında daha etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, Mitchell'in 9 sayı ürettiği periyodu 13 sayı farkla 22-9 üstün geçti.
İkinci periyoda Simmons, Aldridge ve Zoriks'in bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 18-22.
Kalan bölümde farkı 8 sayıya (28-20) çıkaran Beşiktaş karşısında son bölümde yine etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkimspor, farkı 2 sayıya (30-32) indirmesine rağmen Beşiktaş, Allman'ın basketiyle soyunma odasına 34-30 önde gitti.
Siyah-beyazlılar, 12 sayı farkla kazandı
Üçüncü periyodun başında Efianayi ve Zoriks'in 3 sayılık basketleriyle 36-34 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı da 42-39 önde geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Beşiktaş, periyodu 49-47 önde tamamladı.
Son 7 dakikasına 52-52 eşitlikle girilen müsabakada Simonovic, Delgado ve Allman'la 8-0'lık seri yakalayan Beşiktaş 8 sayılık farka ulaştı: 60-52. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 70-58 galip ayrıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış