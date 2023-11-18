Beşiktaş, Aliağa Petkimspor karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan maçı ev sahibi takım Beşiktaş, 66-62'lik skorla kazanmayı başardı.
Kıran kırana geçen maçı son çeyrekteki performansıyla kazanan Beşiktaş 6. galibiyetini alırken Petkimspor 3. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Beşiktaş: Mathews 15, Egehan Arna 7, Delgado 4, Needham 7, Berkan Durmaz 3, Hammonds 3, Berk Uğurlu 8, Samet Yiğitoğlu 3, Mitchell 7, Yiğit Arslan 7, Kerem Konan 2
Aliağa Petkimspor: Aldridge 10, Thomas 18, Simmons 10, Zoriks 7, Tayfun Erülkü 3, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Emre Tanışan
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